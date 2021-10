Jojo Todynho encontra Naomi Campbell em Paris: 'zerei a vida!'

Jojo Todynho compartilhou relato feliz e emocionado nas redes sociais nesta sexta-feira (1º), logo após conhecer pessoalmente a modelo Naomi Campbell em Paris. A cantora está em terras francesas para acompanhar a Semana de Moda de Paris.

"Nem sei o que falar...@naomi I Love you! Tirando o casaco que encheu minha roupa de pelo, eu zereeeeei mais uma vez Paris", escreveu a funkeira em publicação no Instagram.

Veja o vídeo do encontro com a modelo Naomi Campbell:

Nova seguidora

Além de ter conhecido a uber model, Jojo ainda compartilhou que recebeu o follow dela na mesma rede. Nos stories, ela comentou como foi a reação ao saber da novidade.

"Definição de zerar a vida! Vocês querem saber agora? Naomi Campbell, gente. Oh my God, eu não estou acreditando. Estou muito internacional. Não estou acreditando! E eu, falando com ela: 'tudo bem?' e ela: 'tudo bem'. Zerei mais ainda a vida", explicou Jojo.

Legenda: Naomi Campbell e Jojo Todynho se seguem nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

A tática para saber se a nova seguidora era real foi explicada por ela: "Tive que deixar de seguir para ter essa certeza e seguir de volta, gente. Eu não estou acreditando. A Naomi me segue! Esquece! Zerei a vida. Cada hora um infarto diferente", finalizou.