Britney Spears fala durante audiência contra tutela do pai: 'eu só quero minha vida de volta'

Depois de anos de silêncio sobre o assunto, a cantora Britney Spears, 39, falou, nesta quarta-feira (23), sobre sua tutela durante a audiência sobre a ação que move contra o pai James Spears, seu tutor desde 2008. Ela não foi pessoalmente, mas ligou para discutir sua situação legal com à Corte. 'Eu só quero minha vida de volta', clamou.

No início, ela se opôs ao fechamento da audiência ao público. "Eles fizeram um bom trabalho explorando minha vida", disse ela, conforme relatado por Nancy Dillon do New York Daily News. "[Deve] ser uma audiência pública e eles devem ouvir e ouvir o que tenho a dizer."

A artista disse ao tribunal que se sentiu "escravizada" por seu pai, Jamie Spears. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", afirmou, de acordo com Entertainment Tonight. "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro. Eu mereço mudanças", acrescentou.

"Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é o suficiente. É o suficiente e não faz sentido algum. Acabei. Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você".

Impedida de ter filhos

Britney Spears falou ainda ao tribunal que deseja ter mais filhos, mas foi impedida disso. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo".

"Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho", completou.

Gerenciamento da carreira e vida pessoal

As finanças e assuntos pessoais da estrela de 39 anos têm sido gerenciados pelo pai Jamie Spears desde que ela teve um colapso nervoso em público há mais de uma década, o que fez com que nos últimos anos milhares de fãs lançassem a campanha online #FreeBritney.

Spears raramente falou de forma direta sobre o assunto em todos esses anos, mas terá a oportunidade com a juíza Brenda Penny por meio de videoconferência nesta quarta-feira.

"Britney quer se dirigir ao tribunal diretamente", informou seu advogado Samuel Ingham em abril, sem especificar os motivos por trás do pedido da cantora.

Relacionamento difícil

Espera-se que Spears queira abordar os termos de sua tutela e, especificamente, o papel de controle do seu pai, com quem ela tem um relacionamento difícil.

Ela entrou com um pedido no ano passado para retirá-lo da tutela e ter poder exclusivo sobre seus bens a uma instituição financeira.Seu advogado nomeado pelo tribunal disse que ela estava "com medo" de seu pai.