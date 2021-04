Pai de Britney Spears acusa mãe da artista de explorar trauma da filha

Os pais da cantora Britney Spears travam uma batalha judicial que parece estar longe do fim. Jamie Spears, de 68 anos, rebateu as acusações feitas pela mãe da artista, Lynne, de 65, em documentos judiciais e alegou que ela "explora" a dor e o trauma da filha.

Lynne havia questionado o valor solicitado pela equipe do ex-marido que seria destinado para cobrir as despesas com honorários advocatícios. Segundo a People, o escritório de advocacia Holland & Knight, que representa Jamie, pediu que o processo fosse anulado.

A mãe da artista questionou na Justiça a taxa de US$ 890 mil, cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual, por quatro meses de trabalho do escritório de advocacia.

A empresa alega que as acusações da mãe da cantora têm "viés de evidência", e defendem o valor pago a eles devido a "questões de mídia". Além disso, eles também afirmam que Jamie é um pai "extremamente amoroso".

"Apesar de não ter nenhum envolvimento com a tutela da sua filha nos últimos anos, Lynne Spears está fazendo reivindicações como se fosse uma parte diretamente envolvida no litígio [o que ela não é]", afirma o documento.

Taxas do processo

Os advogados do pai da artista ainda afirmam que a mãe não está "agindo no melhor interesse" da cantora e que ela "não tem conhecimento" sobre as taxas cobradas. "A matemática de Lynne Spears de dividir as taxas totais por quatro [para calcular as taxas por emissão] é ridícula", começam.

"Desmente sua ignorância sobre a natureza complexa do Conservatorhip Estate e as questões que precisavam ser abordadas pela H&K [Holland & Knight] para uma defesa adequada do Sr. Spears de alegações capciosas que ameaçaram manchar sua reputação como um pai amoroso e atencioso que não tem nada a esconder".

Eles seguem dizendo que Jamie "foi leal e extremamente amoroso com sua filha, procurou protegê-la e administrar suas finanças para que ela pudesse viver sua vida do jeito que ela quer". O escritório ainda atacou Lynne, acusando-a de já ter explorado Britney.

"Embora o tutor e seu advogado tenham sido muito cautelosos, limitados e atenciosos ao lidar com a mídia [muito longe de qualquer 'turnê nacional da mídia'], Lynne Spears é quem explorou a dor e o trauma de sua filha para fins pessoais e lucrar com a publicação de um livro sobre a cantora", disseram fazendo referência ao livro "Through the Storm", escrito pela mãe da cantora em 2008.