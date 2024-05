Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de maio

O Sol chega no signo de Gêmeos. Prepare-se para viver dias movimentados. As informações vão circular por aí. Será um período de muitas trocas, interações, comunicação e aprendizado. Até o dia 20 de junho, aproveite a flexibilidade geminiana para experimentar novos caminhos. E falando em caminhos, o dia já começa sob uma conjunção Marte e Nodo Norte. E nos próximos dias você pode decidir o caminho que você deseja realmente seguir. Estude as possibilidades e sinta-se livre.

Signo de Áries hoje

O Sol chegou no signo de Gêmeos e vai iluminar suas ideias e atiçar sua curiosidade. Aproveite as novas as novas oportunidades de aprendizado e comunicação. Enquanto o Sol estiver em Gêmeos, faça cursos, se movimente, se comunique e se envolva em atividades variadas. Você será super solicitado nos próximos dias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.