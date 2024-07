Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de julho

A Lua amanhece ainda no signo de Áries e antes de chegar em Touro, ela encontra Quirón, o curador ferido. E um sentimento de rejeição pode bater à sua porta. Uma situação desconfortável se repete. Observe esses padrões e ciclos que se repetem e te impedem de agir. Se você sente que está sendo levado pela maré, comece agora a assumir responsabilidade pela sua vida ou por quem você é. O mundo não está contra você. Chegou a hora de recomeçar e virar a página. Temer a mudança pode ser pior. No período da tarde a Lua chega no signo de Touro, descanse e se entregue aos prazeres.

Signo de Aquário hoje

O Sol está iluminando seus pensamentos, aquariano(a). O sábado pede coragem, energia e verdade. Comunique seus sentimentos, expresse sua verdade e aceite você é o outro do jeitinho que ele é. O momento está favorável para o amor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.