Ballerina farm: Saiba quem é Hannah Neeleman, mãe de oito filhos que se envolveu em nova polêmica na internet

O nome da influenciadora digital Hannah Neeleman, mais conhecida como Ballerina Farm, acabou viralizando nas redes sociais, em especial no TikTok, após uma matéria com a celebridade ser publicada no The Times, de Londres.

Hannah é mãe de oito crianças, Henry, de 12 anos, Charles, de 10, George, de 9, Frances, de 7, Lois, de 5, Martha, de 3, Mabel, de 2, e Flora, de seis meses, fruto do seu casamento com Daniel Neeleman. A família mora em uma fazenda em Utah, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, ela ficou famosa por fazer diversas receitas do zero, não ter babás para ajudar nos cuidados dos filhos, e estar sempre muito bonita. Daniel, aliás, é herdeiro de David Nelleman, fundador de companhias aéreas como a JetBlue Airways e a brasileira Azul Linhas Aéreas.

A influenciadora também já virou assunto na mídia quando competiu em um concurso de beleza 12 dias após o nascimento da caçula. Somente no Instagram, ela acumula mais de 9 milhões de seguidores.

“Somos tradicionais no sentido de que é um homem e uma mulher, temos filhos, mas sinto que estamos pavimentando muitos caminhos que não foram pavimentados antes. Nós nos esforçamos tanto para ser neutros e ser nós mesmos e as pessoas vão colocar um rótulo em tudo. Esta é apenas a nossa vida normal”, declarou Hannah ao The Times.

“Meu objetivo era a cidade de Nova York. Saí de casa aos 17 anos e estava tão animado para chegar lá, simplesmente amei essa energia. E eu ia ser uma bailarina. Eu era uma boa. Mas eu sabia que quando começasse a ter filhos, minha vida começaria a parecer diferente”, disse ainda a influenciadora, que chegou a passar na The Juilliard School, mas desistiu para se dedicar à família.

Exploração?

Com a matéria, as pessoas começaram a especular que Daniel explora Hannah nas atividades domésticas. A publicação mostra que a vontade de se mudar para o interior de Utah e morar em uma fazenda foram de Daniel, e ela apenas acompanhou o marido. É ele também que não gosta de babás circulando pela casa, por isso o casal não tem ajuda com as crianças.

Ainda na matéria, o marido conta com tranquilidade que a esposa passa dias sem levantar da cama, tamanha exaustão, apesar de aparecer sempre feliz nos vídeos para as redes sociais. Daniel acompanhou toda a entrevista para o The Times, apesar de o foco principal da publicação ser sua esposa, e sempre se envolvia nas respostas de Hannah.

Presente de aniversário

Com a repercussão negativa, outro vídeo de Hannah voltou a viralizar na internet: o que ela ganha de presente de aniversário do marido um avental com espaço para colocar ovos. Ela, na verdade, estava na expectativa de ser presenteada com passagens para a Grécia, e acabou recebendo o item de cozinha.