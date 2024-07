Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (27/7)

A Lua amanhece ainda no signo de Áries e antes de chegar em Touro, ela encontra Quirón, o curador ferido. E um sentimento de rejeição pode bater à sua porta. Uma situação desconfortável se repete. Observe esses padrões e ciclos que se repetem e te impedem de agir. Se você sente que está sendo levado pela maré, comece agora a assumir responsabilidade pela sua vida ou por quem você é. O mundo não está contra você. Chegou a hora de recomeçar e virar a página. Temer a mudança pode ser pior. No período da tarde a Lua chega no signo de Touro, descanse e se entregue aos prazeres.

Áries

Como você vem administrando sua vida pessoal? Muito cuidado com a estagnação ou com o excesso de atividades. Você precisa encontrar um equilíbrio entre seus desejos e necessidades, trabalho e prazer, mental e emocional. O sábado pede autocontrole e moderação.

Touro

Pode ser que você precise tomar uma decisão. E hoje você será capaz de tomar essa decisão de modo racional. Se você começar a ser honesto e assumir as responsabilidades pelas suas escolhas, as coisas podem começar a melhorar. Chegar de abrir mão da sua criatividade. Use a sua imaginação para ser feliz e fazer o outro feliz hoje.

Gêmeos

Sinto que você está numa encruzilhada. Pode ser que precise dar um passo atrás e olhar com cuidado todas as situações. Não se sacrifique ou saia do papel de vítima. Reajuste seus sentimentos para prosseguir com seus planos. Ao se libertar de qualquer dor ou ferida emocional vai ver a vida de um ângulo diferente.

Câncer

Sinto que seu apego ao passado te impede de avançar. E você acaba se sentindo empacado e paralisado pelos medos e inseguranças. Esqueça as decepções ou traições do passado. O melhor a fazer hoje é ir devagar. Não se apresse, nem force uma situação. Reserve um tempo para relaxar e observar melhor a situação.

Leão

Se você sente algum tipo de desconforto, procure uma resposta no seu interior. Faça uma pausa, silencie e deixe de lado as opiniões alheias. Tente buscar a calmaria, pois sua cura vem de um lugar muito profundo. Tudo que você precisa é de equilíbrio para encarar a vida.

Virgem

Você está ficando mais consciente de quem você é e dos seus desafios e limitações. Tente chegar a um acordo consigo mesmo e com o modo que você se relaciona com seus sócios e parceiros. Se coloque em primeiro lugar e olhe para seu verdadeiro potencial. Se pergunte: quem sou eu? Para o que eu preciso acordar?

Libra

Calma, libriano(a). Daqui a pouco você sai dessas águas turbulentas. Se você anda preocupado com o futuro ou com o que está à frente, em breve você estará se afastando do que não te faz bem. A próxima rota será mais fácil.

Escorpião

Sinto que uma mudança pode surgir a qualquer momento. E você não é responsável por essa mudança ou ruptura. Simplesmente tinha que acontecer. Não adianta tentar se defender, apenas se adapte e faça os ajustes. Sua força será renovada.

Sagitário

Deixe seu coração te guiar. Fuja das dúvidas, dos medos e da inibição. Se abra para viver novas paixões. Pode ser que você tenha que fazer uma escolha no seu relacionamento, mas não tome nenhuma decisão ainda, pois conflitos podem ser resolvidos.

Capricórnio

O momento não está fácil. Mas não pense muito, não culpe ninguém. Você só precisa mergulhar fundo em si mesmo para encontrar a causa de tanta inquietude. O que te imobiliza nesse momento, capricorniano(a)? Tente deixar a sobrecarga de lado e olhe para seus erros e acertos. Volte a se concentrar nos seus objetivos.

Aquário

O Sol está iluminando seus pensamentos, aquariano(a). O sábado pede coragem, energia e verdade. Comunique seus sentimentos, expresse sua verdade e aceite você é o outro do jeitinho que ele é. O momento está favorável para o amor.

Peixes

Chega de se iludir. Olhe além do óbvio e confie no mistério da vida. Chegou a hora de desenvolver o seu potencial, mas para isso você precisa deixar a sua intuição te guiar. Existem muitos segredos em seu coração, pisciano(a). Tente acessar esses segredos, só eles podem te guiar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.