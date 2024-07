Anitta é uma das principais estrelas dos Premios Juventud 2024

Anitta foi um dos grandes destaques dos "Prêmios Juventud 2024", que aconteceu nessa quinta-feira (25), em Porto Rico. Para o tapete vermelho, a artista apostou em um vestido preto com rendas e transparências. A peça é da grife PaTBo e representou o Brasil na semana de moda de Nova York, na temporada outono/inverno 2024.

Durante a apresentação, a cantora levou o público ao delírio com hits do seu álbum "Funk Generation". Anitta escolheu as músicas "Fria", "Lose Ya Breath" e "Cria de Favela."

Por ser uma voz ativa da comunidade LGBTQIAPN+ e por globalizar o funk, a artista recebeu o troféu 'Agente de Mudança', além de também ter levado o prêmio de "Melhor Colaboração" pelo hit "Bellakeo", parceria dela com Peso Pluma.

Em discurso, Anitta falou que a popularidade de suas músicas é boa, mas que o melhor é ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas, "É muito bom estar nos charts, é muito bom ter números, conquistas, lotar arenas, mas não podemos esquecer de que há algo muito mais importante, que é mudar a vida das pessoas", disse ela em seus agradecimentos.