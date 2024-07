Nasce filha de Camila Campos, cantora gospel diagnosticada com câncer

A cantora gospel Camila Campos, que luta contra uma câncer de mama, anunciou através das redes sociais o nascimento de Sofia , sua segunda filha, na última quarta-feira (24). A bebê é fruto do relacionamento da artista com o jogador de futebol Léo Zagueiro.

"Sofia é o nosso milagre! Ela chegou ao mundo gritando, surpreendendo até os médicos! Estamos muito felizes com o nascimento da nossa filha. Ela nasceu saudável, forte e cheia de vida, trazendo ainda mais esperança para tudo o que estamos vivendo!", escreveu Camila no Instagram.

Em outra publicação, a cantora disse: "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi!". "Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações", pediu.

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER

Camila foi diagnosticada com câncer de mama aos sete meses de gestação. Semanas depois da descoberta, ela revelou que o câncer tinha se espalhado para os ossos.

"Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno", disse ela em publicação no Instagram.