Equipe de Pabllo Vittar desmente boatos de show da cantora nas Olimpíadas de Paris

A drag queen e cantora Pabllo Vittar não será uma das atrações nas Olimpíadas de Paris, conforme informou a equipe da artista ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (25). Ainda segundo a assessoria, a artista terá show na Parnaíba, litoral do Piauí.

Mais cedo, circulou nas redes sociais um suposto áudio atribuído à mãe de Pabllo, Veronica Rodrigues, que confirmava a participação da artista no evento esportivo. "Vai ser tipo um bate e volta, mas ela vai cumprir a agenda lá", citava a gravação.

Hit 'São amores'

O novo sucesso de Pabllo, "São amores", já conta com mais de 2,4 milhões de criações e 4 bilhões de visualizações no TikTok. A canção esteve no topo das paradas em países como Colômbia, Peru e Equador.

O sucesso também ocorre na Vila Olímpica em Paris. Os ginastas da delegação espanhola viralizaram ao aparecerem dançando a canção. Outra música da drag queen que está bombando entre os atletas é "Alibi", hit da maranhense com Yseult e Sevdaliza.