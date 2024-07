Pai de Miley Cyrus xinga ex-mulheres e filha de 'vadia' em áudio vazado; ouça

Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus, apareceu em áudios ofendendo as ex-esposas Tish Cyrus e Firerose, e a filha. No Instagram, nesta quarta-feira (24), o artista de 62 anos, comentou apenas as ofensas contra a sua última esposa, que o processa por "abuso verbal, emocional e psicológico".

Conforme noticiado pelo Daily Mail, nesta quarta-feira (24), o músico diz que "todo mundo sabe que a demônia é uma vadia" em relação a Miley. Já o site Page Six alega que, neste trecho, o cantor se referia a Tish, mãe de três filhos biológicos do artista. Miley e Billy Cyrus atuaram juntos na série Hannah Montana, da Disney.

Em boa parte do áudio, Billy xinga e sobe o tom de voz com Firerose. "Eu não acho que você seja muito esperta, mudei de ideia sobre isso. O que eu acho é que você é uma vadia egoísta. É isso que você é", grita.

A ex-esposa do artista pede por favor que ele pare de gritar, o que não é atendido. "Isso não estaria acontecendo se você tivesse calado a p*** da boca. Olha a p*** da bagunça que você fez. Que idiota... porque você tem que saber que eu não tolero essa merda. Você acabou de f****... vai se f****. Você sabe melhor que isso. Idiota de merda", diz.

Xingamentos a Tish Cyrus

Miley Cyrus, 31, Braison, 30 e Noah, 24, são filhos biológicos de Tish e Billy. O músico não se refere a mãe de seus herdeiros pelo nome, mas como "merda". "Ela é uma mentirosa, uma trapaceira. Uma vadia completa. Escória. Uma fraude".

Ele ainda alega que Tish teve dois filhos, de pais diferentes, antes do relacionamento do casal.

O que diz Billy Ray Cyrus

Nesta quarta-feira (24), o artista comentou apenas as ofensas a Firerose. "É claro que eu estava perdendo a cabeça. Com o passar dos dias, comecei a perceber que algo estava errado. E isso foi antes de eu saber que ela era uma fraude", iniciou.

O artista ainda comentou que sabia que "algo não estava certo". "Isso foi antes de eu saber que ela era a ex-esposa de David Hodges [ex-músico da banda Evanescence]. Isso foi antes de eu saber o sobrenome dos pais dela. Eu não tinha ideia de que ela foi presa por roubo residencial", continuou.

Billy terminou o comunicado informado que não ia deixá-la utilizar o nome Cyrus para se beneficiar. "Eu vi diante dos meus próprios olhos, tudo o que eu pensava que sabia sobre ela, era uma vida. Ela estava tentando tomar conta da minha carreira, da minha vida e usurpar o nome Cyrus para ganho próprio", concluiu.