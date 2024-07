Tati Machado e marido curtem férias após vitória da apresentadora no 'Dança dos Famosos'

A apresentadora Tati Machado, 32 anos, está curtindo as férias ao lado do marido, o cineasta Bruno Monteiro, depois de vencer o "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck. Na terça-feira (23), ela compartilhou diversas fotos descansando na praia.

Na legenda, escreveu: "POV: eu de férias". As fotos mostram um destino paradisíaco, com coqueiros e águas claras, mas ela não falou qual foi o destino.

"Mais que merecida!!! A mulher que mais trabalha dentro daquela emissora hahahaha descanse diva", escreveu o influenciador Álvaro, enquanto a ex-BBB Aline Wirley disse: "Que delícia".

Tati confirmada no 'Saia Justa'

Na última quarta-feira (19), Tati foi confirmada como a mais nova integrante do programa "Saia Justa", do canal GNT, em anúncio feito por Ana Maria Braga.

Tati comemorou: "Eu tô muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo esse momento". Em seguida, ela falou: "oportunidade única de mostrar uma Tati que talvez muitas pessoas não conhecem".

Na conversa, Tati garantiu que seguirá no "Mais Você" e no "Encontro", nas manhãs da Globo, e agradeceu o suporte que tem ganhado de Ana Maria na carreira.