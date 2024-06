Tati Machado é nova integrante do 'Saia Justa': 'Mostrar uma Tati que as pessoas não conhecem'

A apresentadora Tati Machado é a mais nova integrante do programa "Saia Justa", do canal GNT. A notícia foi anunciada por Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (19). Além dela, o programa tem Bela Gil e Rita Batista confirmadas para a próxima temporada.

"Em primeira mão, vou anunciar uma novidade que me deixa muito feliz. Tati Machado é a mais nova integrante do programa 'Saia Justa', do GNT... Estreia no segundo semestre. Entrar nesse time do 'Saia Justa', a gente acredita, que só se transformou em realidade, graças ao talento e ao carisma dessa menina, que chegou à Globo em 2012. Merece totalmente", anunciou Ana.

No matinal, Tati comemorou: "Eu tô muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo esse momento". Em seguida, ela falou: "oportunidade única de mostrar uma Tati que talvez muitas pessoas não conhecem".

Ainda na conversa, Tati garantiu que seguirá no "Mais Você" e no "Encontro", nas manhãs da Globo, e agradeceu o suporte que vem ganhando de Ana Maria na carreira.

"Que alegria escutar isso vindo de você. Estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão. Estou lembrando de muitas coisas que já passei aqui nos Estúdios Globo. Tem muito de você (Ana) em mim. Você tem me ajudado muito, nem sabe o quanto", conclui Tati.