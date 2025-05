Previsão do signo de Escorpião para hoje, 3 de maio

A manhã começa com a Lua em Câncer pedindo acolhimento e introspecção. Aproveite para cuidar de você, descansar o corpo e aquietar a mente. Um trígono com Saturno favorece rotinas suaves, porém consistentes — um bom momento para reorganizar a casa ou revisar planos pessoais com mais sensibilidade.

Às 8h29, a Lua entra em Leão e inicia sua preparação para a fase crescente. O astral muda: a energia se acende e a vontade de agir aumenta. Mas cuidado — a oposição da Lua com Plutão e a conjunção com Marte indicam possíveis embates de ego, tensões emocionais ou disputas internas. Pode haver impulso, urgência ou uma necessidade intensa de provar algo. Respire antes de reagir. Este é um sábado para equilibrar descanso e movimento, emoção e ação. Permita-se ouvir o coração antes de partir para a luta.

Signo de Escorpião hoje

Seu sábado começa introspectivo, ideal para refletir sobre relações e processos emocionais. Quando a Lua entra em Leão, ela toca pontos sensíveis da sua identidade. Pode ser desafiador, mas é também uma chance de se posicionar com mais autenticidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.