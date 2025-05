Após a morte de Millena Brandão, contas falsas usam nome da atriz para aplicar golpes

A família da atriz mirim Millena Brandão usou as redes sociais neste sábado (4) para alertar os seguidores sobre a criação de contas falsas que estão aplicando golpes virtuais em nome da jovem, que faleceu na noite de sexta-feira (2), aos 11 anos. Criminosos estariam usando a imagem da artista para pedir doações em campanhas de arrecadação.

Em um story publicado no perfil oficial da atriz (@millenamboficial), familiares destacaram que apenas duas contas estão associadas à Millena: a principal e o perfil @millena_martinabrandao, criado como reserva. “Nenhuma mais!”, diz o comunicado. A publicação também pede respeito à memória da atriz: “Respeitem esse momento”.

“Estão aplicando golpe pedindo vakinha em nome da Millena e se aproveitando da situação”, alerta a mensagem.

Legenda: Golpistas estariam usando a imagem de Millena para pedir doações por meio de falsas campanhas de arrecadação Foto: Reprodução/Redes sociais

Jovem atriz era conhecida por trabalhos no SBT e na Netflix

Millena ficou conhecida por integrar o grupo de figurantes da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, exibida pelo SBT entre 2023 e 2024. Ela também participou da série “Sintonia”, da Netflix, e fazia parte da companhia de teatro musical Cia Artística En’cena. Além da atuação, Millena também trabalhava como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

A atriz faleceu na sexta-feira (2) após ser diagnosticada com um tumor de cinco centímetros no cérebro. Internada desde segunda-feira (28) no Hospital Geral do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, ela enfrentava um quadro crítico de saúde, com 12 paradas cardíacas e necessidade de intubação.

A informação da morte foi divulgada pela família por meio de uma publicação nas redes sociais da artista: “Nossa menina se foi”, diz o comunicado no perfil oficial da jovem no Instagram.

