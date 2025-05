Atriz mirim Millena Brandão morre aos 11 anos após diagnóstico de tumor no cérebro

A atriz Millena Brandão, de apenas 11 anos, morreu nesta sexta-feira (2) após ser diagnosticada com um tumor de cinco centímetros no cérebro. Ela estava internada em estado crítico no Hospital Geral do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, desde a última segunda-feira (28). A artista sofreu 12 paradas cardíacas e enfrentava complicações graves, precisando de intubação de emergência.

A morte foi confirmada pela família da atriz em publicação nas redes sociais. "Nossa menina se foi", diz post no Instagram oficial da criança.

Millena foi hospitalizada após se queixar de dores de cabeça recorrentes. Inicialmente, ela foi tratada como se estivesse com dengue. Ao fazer exames, foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro dela, mas os médicos não confirmaram se seria um cisto ou tumor.

A família da atriz mirim chegou a criar uma vaquinha virtual nas redes sociais com o intuito de ajudar com os gastos no hospital.

Informações sobre o velório de Millena Brandão ainda não foram divulgadas.

Veja também Zoeira Conheça Milena Brandão, atriz mirim do SBT, que está sob suspeita de morte encefálica Zoeira Atriz mirim do SBT tem suspeita de morte encefálica após 12 paradas cardíacas

Quem é Millena Brandão

Millena Brandão era atriz, modelo fotográfica e influenciadora digital. Em seu perfil do Instagram, com mais de 155 mil seguidores, os responsáveis pela artista compartilhavam imagens das campanhas que ela já participou.

A atriz ganhou notoriedade como figurante em “A Infância de Romeu e Julieta”, novela exibida pelo SBT, e somou currículos ao participar da série “Sintonia”, da Netflix. Paralelamente ao trabalho na TV, Milena integra o elenco da Companhia Artística En’cena, dedicada ao teatro musical.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.