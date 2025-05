Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'História de Amor' deste sábado (3) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Olga se sente mal.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Olga se sente mal. Rômulo diz para Zuleika que o carro foi encontrado. Paula decide visitar Olga e se encontra com Rafaela. Paula pergunta para Rafaela se Carlos e Helena brigaram, mas ela não sabe dizer. Carlos aparece e conversa com Paula. Leonardo e Mariana vão morar na casa de Zuleika.

Olga decide não receber a visita de Paula. Helena comunica a Joyce que terminou tudo com Carlos. Zuleika vê que o carro foi recuperado sem os objetos de valor. Helena conta para Sheila que terminou com Carlos. Bruno conversa com Olga sobre sua relação com Joyce. Helena e Joyce jantam com Sheila.

Rafaela fala para Paula que Carlos e Helena terminaram. Helena compra um carro novo. Olga manda um convite para Helena visitá-la e ela aceita. Helena conta a Olga tudo o que Rafaela lhe disse. Sheila convida Carlos para jogar boliche. Helena decide telefonar para Carlos, mas desiste antes que ele atenda.

Daniel convence Carlos a ir ao boliche e pede para ele levar Bianca e Bruno. Yara informa Paula sobre o programa de Carlos. Trajando o vestido de grávida que ganhou de Valquíria, Joyce esbarra em Assunção no corredor do prédio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.