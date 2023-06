Tati Machado recebe surpresa do marido na Barraca do Beijo do ‘Encontro’

Nesta sexta-feira (23), o “Encontro com Patrícia Poeta” celebrou a véspera de São João e a produção organizou uma surpresa para a jornalista Tati Machado, que comandava a Barraca do Beijo.

A brincadeira começou com Patrícia Poeta sugerindo que a colega deveria beijar alguém, já que estava comandando a Barraca. “Não vai rolar beijo nessa barraca? A barraca é tua, não é plateia, tinha que rolar um beijo. Não vai rolar beijo? Mas não pode ser técnico. Deixa eu ver se acho um pretendente para você”.

Tati fica confusa com a ideia da apresentadora, e explica que é casada. Nessa hora, ela é surpreendida com a entrada do marido no palco, o cineasta Bruno Monteiro. Os dois estão juntos há 12 anos e deram um beijão ao vivo.

“Você veio. Está com a boca toda vermelha. Estava achando que era a Patrícia anunciando que estava namorando. Meu mozão. Amei, tchau gente, beijo”, brincou Tati.

Dia dos Namorados

No último dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a jornalista chegou a fazer uma homenagem ao marido em texto publicado no Instagram.

“Depois de doze anos comemorando esse dia 12/06, a única certeza que tenho é que eu amo a vida que soubemos dividir até aqui”, escreveu ela na rede social.