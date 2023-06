Silvia Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos: ‘melhor que nós’

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi uma das convidadas do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., na noite dessa quinta-feira (22), e comentou sobre o estado de saúde do apresentador.

“Ele está bem, está melhor que nós. Ele assistiu ao programa que a gente fez em homenagem a ele, curtiu, se emocionou e deu risada”, contou ela, em entrevista à Glamour.

Silvio Santos está com 92 anos e já foi alvo de boatos sobre falecimento. Ele está afastado dos programas do SBT desde junho do ano passado.

No início do mês, ele também não participou do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, o que fez a web questionar o estado de saúde do apresentador.