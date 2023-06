Arthur Aguiar vai ser pai novamente, afirma colunista

Arthur Aguiar, 34, será pai pela segunda vez, segundo informação divulgada pela colunista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV. Atualmente, o ator namora a empresária e influenciadora Jheny Santucci, de 23 anos.

O ex-BBB já é pai de Sophia, de 3 anos, fruto do seu relacionamento com a coach Maira Cardi.

Após rumores, o romance com Jheny ficou mais evidente no último dia 13 de junho, quando ele postou em suas redes sociais uma foto da empresária em frente a um espelho, com um emoji de coração.

Juntos em show

O casal foi flagrado juntos algumas vezes, durante um show de Gusttavo Lima e em um evento da NBA, que aconteceu recentemente em São Paulo.

Jheny Santucci, que é do Espírito Santo, é dona de um salão de cabeleireiro e de uma clínica de bronzeamento artificial. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre a gravidez.