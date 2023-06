Key Alves cobre tatuagem feita em homenagem a Rodrigo Mussi; veja

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves cobriu, nesta quinta-feira (22), a tatuagem que tinha com o sobrenome de Rodrigo Mussi. Ela fez a homenagem no ano passado, por ter conhecido o também ex-BBB no dia do acidente dele.

A tatuagem tinha 'Mussi' escrito ao lado de uma cruz. Key decidiu cobrir o sobrenome de Rodrigo com uma mandala e compartilhou o resultado em suas redes sociais.

Legenda: Key Alves cobriu tatuagem com sobrenome de Rodrigo Mussi com mandala Foto: Reprodução

Dentro do confinamento do BBB 23, Key chegou a compartilhar a história que viveu com Mussi e revelou que ficaria novamente com ele. Rodrigo criticou a exposição e definiu as falas como "falta de respeito".

Em maio deste ano, Key foi alvo de críticas por outra tatuagem. Em homenagem ao intercâmbio com o reality do México, a influenciadora tatuou um coração com as cores da bandeira do país. Os internautas, no entanto, apontaram que a jogadora se confundiu e tatuou a bandeira da Itália.

Outra tatuagem de Key que virou polêmica é de uma frase escrita em inglês desenhada em seu braç, que a grafia escrita errada. A sister teve a ideia de escrever "ser linda dói" em inglês. No entanto, a frase "Be beaultiful hurt" é traduzida como "seja lindo ferir". São três erros na frase.

Encontro com Mussi antes do acidente

Key e Rodrigo se conheceram no dia 31 de março, na noite do acidente grave que o ex-BBB se envolveu em março de 2022, em que ficou em estado grave com várias fraturas e traumatismo craniano. Rodrigo encontrou a atleta após o jogo do São Paulo no Morumbi.

Rodrigo sofreu o acidente na volta para a casa, após sair com a jogadora de vôlei. "Vi ela uma vez só, não conheço muito. Depois do acidente, a gente teve conversas pela rede social, soube que ela fez uma tatuagem na época, acho que ela mostrou isso na casa", conta Mussi.