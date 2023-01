Rodrigo Mussi critica Key Alves após ser mencionado pela atleta no BBB 23

A jogadora e vôlei e integrante do BBB 23 Key Alves virou assunto nas redes sociais ao revelar que ficaria novamente com Rodrigo Mussi, Gustavo Mioto e Xamã, homens com os quais se envolveu antes do confinamento no reality show. Entretanto, dois deles parecem ter se incomodado com as revelações da atleta diante dos espectadores do programa.

"Desnecessária tamanha exposição. Até falta de respeito", opinou Rodrigo Mussi, que já havia falado sobre o breve encontro com Key Alves. Segundo ele, os dois se envolveram na noite do grave acidente sofrido pelo ex-BBB em São Paulo. Na época, Mussi ficou internado em coma.

O cantor Gustavo Mioto também se pronunciou após ter sido citado, mas não concedeu detalhes sobre o envolvimento. "Loucura! Só queria ficar quieto aqui", publicou o artista, desaprovando as declarações de Key abertamente.

Envolvimentos de Key

Em conversas com brothers na casa do BBB, Key fez questão de contabilizar com quais famosos ficou fora do jogo. Atualmente, dentro do BBB, ela está em um relacionamento com o brother Gustavo Benedeti.

Rodrigo Mussi, Xamã, Gustavo Mioto, João Gomes e Piquerez, lateral do Palmeiras, foram alguns dos nomes citados pela jogadora de vôlei. Destes, apenas Mussi e Mioto falaram em público sobre o caso.