Key Alves faz promoção no Onlyfans após escapar de paredão no BBB 23

A equipe da jogadora de vôlei Key Alves, participante do BBB 23, ofereceu uma promoção na assinatura da sua conta no OnlyFans, nesta quarta-feira (25). A ideia surgiu após a sister se salvar do paredão, na noite de terça-feira (24).

"Promoção Paredão! De hoje até sexta, estamos comemorando a vitória da Key no paredão do BBB oferecendo 25% de desconto na assinatura", diz a publicação nas redes sociais.

Key e Gustavo, sua dupla, receberam 30,74% dos votos do público e se salvaram do Quarto Secreto. Fred Nicácio e Marília foram escolhidos, com 69,26% dos votos, e um deles será eliminado nesta quinta-feira (26).

A jogadora já comentou dentro do reality sobre a produção de conteúdo para o OnlyFans, plataforma de compra e venda de conteúdo adulto.

No preço convencional, a assinatura custa US$ 13,99 por mês, o equivalente a R$ 72,2. Já a assinatura trimestral custa US$ 35,67 — R$ 184,2, convertidos.

Quem é Key Alves

Em seu perfil na rede social, Key se descreve como "atleta" e "jogadora de vôlei da seleção brasileira". "Aqui, você vai ver meus conteúdos exclusivos. Espero que gostem", escreve a sister. A página é curtida por mais de 50 mil pessoas.

Key é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo e também trabalha como influenciadora digital. Ela publica diversos tipos de conteúdo, desde memes e dancinhas a fotos sensuais.