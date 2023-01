BBB 23: Key Alves revela que já ficou com o cantor João Gomes

A participante do BBB 23 e jogadora de vôlei Key Alves contou, nesse domingo (22), que já ficou com o cantor João Gomes. A revelação aconteceu momentos antes da formação do primeiro paredão da edição, em que a atleta foi indicada com a dupla Gustavo e está na berlinda contra Fred e Marília.

Ao se prepararem para a transmissão ao vivo, ela e outros brothers conversaram sobre quem será a próxima atração musical do programa. Na ocasião, Domitila Barros sugeriu que poderia ser algum nome do sertanejo nacional, então a líbero comentou que gostaria de assistir um show do intérprete do sucesso "Dengo" e detalhou que já tinha beijado o artista. "Amiga, eu já fiquei com ele", disse, despertando a curiosidade da Miss Alemanha.

Aos participantes, a atleta disse que conheceu o cantor pelas redes sociais, e detalhou que foi ela quem tomou a iniciativa no flerte ao mandar uma mensagem para ele.

Na conversa, Key ainda relembrou o dia em que João Gomes dormiu no apartamento dela e, ao ir embora, na manhã seguinte, provocou um alvoroço entre os vizinhos da sister. "Ele me resolve sair pela frente do prédio às 10 horas da manhã, onde está todo mundo saindo para trabalhar".

Segundo a jogadora, os moradores chegaram a pensar que o artista estava residindo no condomínio, mas concluíram que, na verdade, ele teria ido visitá-la.