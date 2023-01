Primeiro paredão do BBB 23 levará dupla para quarto secreto; entenda a dinâmica

O primeiro paredão do BBB 23 está cheio de novidades. Além da disputa em duplas, inédito no reality da Globo, o casal que perder na votação popular não será eliminado de cara e será mandado para um quarto secreto.

Ao contrário das edições anteriores, o cômodo não é exatamente um benefício para a dupla escolhida: o paredão não é falso, e os escolhidos não terão acesso às imagens da casa no "isolamento".

A surpresa da dinâmica está na eliminação, que será de apenas um dos brothers da dupla escolhida pelo público. Uma vez no quarto, será aberta uma segunda votação, na terça-feira (24), para eliminar um deles. Quem perder a preferência do público deixa a casa na quinta-feira (26).

Quem receber menos votos do público, retornará ao jogo imune e com a possibilidade de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt na estreia do programa. O retorno de um dos brothers "eliminados", no entanto, não foi revelado para a casa, que acredita na eliminação dupla.

Formação do paredão

O paredão foi formado na noite desse domingo (22). Disputam as duplas Gustavo e Key e Fred Nicácio e Marília. Durante a formação da berlinda, a dupla de anjos — Bruno e Aline — precisou imunizar uma dupla. Eles escolheram Amanda e Cara de Sapato. Já a dupla líder indicou Gustavo e Key para a berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa — Fred e Marília. Como Tina estava com o "Poder Curinga", o voto dela teve peso 2. Os mais votados tiveram direito a um contragolpe, e escolheram Paula e Gabriel.

A Prova Bate e Volta foi realizada com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe.

Como foi a Votação no confessionário

Amanda e Cara de Sapato: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Bruno e Aline Wirley: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Cezar e Domitila Barros: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Cristian e Marvvila: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Gustavo e Key Alves: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Marília e Fred Nicácio: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Ricardo e Fred: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Sarah Aline e Gabriel Santana: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Tina e MC Guimê: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Gabriel e Paula: votaram em Marília e Fred Nicácio.

As líderes Bruna e Larissa votaram em Gustavo e Key, que não puderam participar do Bate e Volta.