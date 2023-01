Após recado de Tadeu no BBB 23, Gabriel pede desculpas a Bruna Griphao: 'não sou essa pessoa'

Após o apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt, alertar Gabriel Tavares sobre o relacionamento com Bruna Griphao, nesse domingo (22), o modelo pediu desculpas à atriz. No discurso da formação do primeiro Paredão da edição, o anfitrião citou alguns diálogos dos dois e disse que "certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", ao se referir a uma fala do brother em que ele sugeriu dar cotoveladas na boca da sister.

Algumas das nossas brincadeiras, tanto minha quanto tua, pegou mal. Queria pedir desculpas. Acho que devo muitas desculpas à sua família lá fora, porque a minha sabe da minha índole, então eles devem tá morrendo de preocupação", começou o paulista.

"Se vou pro Paredão, eu tomo 100% de votos. Quase desmaiei na cozinha [após a prova do Bate e Volta]. A minha vista ficou escura na hora que eu tava sentado", continuou.

Bruna disse ter atitudes com ele que podem ser consideradas tóxicas e argumentou que também era culpada pela situação. No entanto, o modelo pediu que ela não pensasse dessa forma e reforçou que o erro foi dele.

"Se eu fosse seu irmão, seu pai, estaria derrubando essa casa para te proteger”.

Não quero que você se sinta culpada, porque a responsabilidade é toda minha, 100% minha. Porque como eu não sou essa pessoa, essas coisas ruins nem deveriam ter saído da minha boca. Você foi vítima da situação. Não tente pular na bala por minha causa".

Equipe da atriz repudia caso

Nas redes sociais, a equipe que administra as redes da atriz publicou uma nota, no início da madrugada desta segunda-feira (23), em que repudiou o comportamento de Gabriel.

"Em nenhum contexto é possível ouvir falas grosseiras e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar que está sendo tratada dessa forma em diversas situações", começa o comunicado.

"Nós, como equipe, família, e amigos, repudiamos este tipo de comportamento. Torcemos para que nossa Rino siga seu jogo de maneira individual e volte a brilhar como antes", finaliza.

Também nas redes sociais, o pai de Bruna, Kakau Orphão, se revoltou com as atitudes do modelo e saiu em defesa da filha. "Abuso f*da", classificou.

Casal deve seguir apenas como amigo

No fim da conversa, Bruna e Gabriel concordaram em encerrar o envolvimento amoroso e serem somente amigos.

"Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem. Só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha também", disse a sister.

"Concordo super com você, mas quero que você reconheça que fiz merda na hora de falar e eu assumo. Não tem problema botar o pé no chão e voltar atrás", pontuou Gabriel. "Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora", finalizou o modelo.

Gabriel cogitou desistir do BBB 23

O alerta de Tadeu Schmidt fez o brother pensar em sair do reality show, conforme ele revelou em conversa com Aline Wirley e Paula.

"Quase desmaiei na cozinha. A minha visão ficou preta, fiquei com medo de ter um treco na prova [Bate e Volta]. Queria ir embora na hora, ver minha mãe e minhas irmãs, era o que tava pensando. Foi uma descarga de emoções terríveis. Só consegui pensar na minha irmãzinha, no exemplo que passei para ela, só isso", contou.