Gabriel compara Bruna Griphao com 'sarna' após ela pedir um beijo no BBB 23; veja vídeo

O modelo Gabriel Tavares, participante da Casa de Vidro do BBB 23, comparou a atriz Bruna Griphao com "sarna" após ela pedir um beijo, na manhã deste domingo (22). Os dois ficaram juntos na primeira festa da edição, mas internautas reclamam que ele tem sido grosseiro e abusivo com a sister.

O caso da sarna aconteceu depois de Cara de Sapato apontar que os dois "são um casal muito chato". Gabriel, que chegou a ficar com Anitta, reclamou: "A menina parece sarna. Se eu tomar outra punição por sua causa".

O relacionamento de Bruna e Gabriel tem sido comparado ao de Carla Diaz e Arthur Picoli, Gabi Martins e Gui Napolitano, Marcela e Daniel.

O ex-ficante de Anitta reclamou que Bruna não defende ele. A sister tentou ter uma conversa, pedindo para ele parar de ser agressivo, e ele se justificou, dizendo que não era "babaca" com ela, e que isso poderia queimar ele para o Brasil.

Reação de internautas