CAPTEI: Uma Festa de Aniversário que Virou Show! Saiba mais!

Na noite de sexta-feira, 09, o L’Ô 142 foi o lugar da festa memorável de Miguel Gondim Pontes, filho único de Lia Gondim e Marcelo Pontes. Com o tema "Essência", o evento transformou-se em um verdadeiro show, refletindo a trilha sonora da vida do aniversariante.

Sob a direção criativa de André Gress, conhecido por seu talento em grandes produções, Miguel surpreendeu e encantou mais ainda os convidados com uma performance vibrante, onde cantou, dançou e voou ao som de clássicos da música brasileira junto com os atores e dançarinos do The Biz Arts.

Os momentos de pura emoção foram intensificados pela presença de artistas, como Ticiana de Paula e Marcos Lessa, que se juntaram a ele no palco, elevando o nível da celebração a novos patamares.

Após a apresentação de Miguel, Marcos Lessa animou o público com um repertório jovem e contagiante. Entre os convidados, Luiz Marcelo e Gabriel não resistiram e subiram ao palco para compartilhar canções que marcaram a festa, culminando em um caloroso "Parabéns" ao aniversariante.

A condução impecável da festa foi responsabilidade da equipe da Celebre! que se destacou pela atenção aos detalhes e leveza do evento. A decoração, assinada por Carine Moreira, tinha a identidade da festa e a “cara” do aniversariante.

Por lá, além de pessoas que fazem parte da vida do Miguel, uma surpresa: a atriz e influenciadora Cléo Faria, que no mundo do entretenimento, ficou conhecida por interpretar a personagem Brisa na série de sucesso, Detetives do Prédio Azul (D.P.A.).

O que começou como um sonho se transformou em um espetáculo inesquecível, provando que a verdadeira essência da vida está nas experiências compartilhadas.

