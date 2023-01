Enquete BBB 23: vote em qual dupla deve ir ao quarto secreto

As duplas Gustavo e Key, e Fred e Marília estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda será especial, pois os 'eliminados' irão, na verdade, para um quarto secreto. Assim, a votação aberta no momento é: "Qual dupla deve ir para o quarto secreto?". Na terça-feira (24), a dupla mais votada no paredão vai para o quarto secreto.

O público precisará escolher um integrante da dupla para sair do jogo, e o outro será salvo, retornando para a casa mais vigiada do Brasil.

Porém, logo em seguida, será aberta nova votação: "quem você quer eliminar do BBB 23?". Conforme o cronograma da semana, na quinta-feira (26), o mais votado da dupla do quarto secreto é eliminado. O outro volta para o jogo.

Formação do Paredão

Durante a formação do paredão de hoje, a dupla de anjos — Bruno e Aline — precisou imunizar uma dupla. Eles escolheram Amanda e Cara de Sapato. Já a dupla líder indicou o par Gustavo e Key para ir à berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa — Fred e Marília. Como Tina estava com o "Poder do Curinga", o voto dela teve peso 2. Os mais votados tiveram direito a um contragolpe, e escolheram Paula e Gabriel.

A Prova Bate-Volta foi realizada com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Assim, a dupla indicada pelos líderes e os perdedores do Bate-Volta vão ao paredão para ir ao Quarto Secreto.

Vote na enquete

inter@

Como foi a Votação no confessionário

Amanda e Cara de Sapato: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Bruno e Aline Wirley: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Cezar e Domitila Barros: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Cristian e Marvvila: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Gustavo e Key Alves: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Marília e Fred Nicácio: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Ricardo e Fred: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Sarah Aline e Gabriel Santana: votaram em Gabriel e Paula;

votaram em Gabriel e Paula; Tina e MC Guimê: votaram em Marília e Fred Nicácio;

votaram em Marília e Fred Nicácio; Gabriel e Paula (Casa de Vidro): votaram em Marília e Fred Nicácio.

As líderes Bruna e Larissa votaram em Gustavo e Key, que não puderam participar do Bate-Volta.