Confira o cronograma desta semana no BBB 23

A primeira Prova do Líder do BBB 23 acontece nesta quinta-feira (19) com apenas 9 duplas jogando. O cronograma da semana é agitado, contando com "Poder Curinga", Prova do Anjo, Formação do Paredão e Quarto Secreto.

As duas primeiras duplas que deixaram a prova da imunidade de segunda-feira (16) estão fora da prova do líder. Como Tina e MC Guimê, e Cristian e Marvvila foram os primeiros a perder, não estão participando da dinâmica pela primeira liderança do BBB 23.

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de domingo (22), a dupla de anjos imunizará uma dupla e a dupla líder indicará outro par para ir à berlinda. A votação dos outros participantes deve acontecer em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Haverá Prova Bate-Volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Assim, a dupla indicada pelos líderes e os perdedores do Bate-Volta vão ao paredão para ir ao Quarto Secreto. Assim, a votação será: Qual dupla deve ir para o quarto secreto?

Dinâmica do quarto secreto

Na terça-feira (24), a dupla mais votada no paredão vai para o quarto secreto. Logo em seguida, será aberta nova votação: quem você quer eliminar do BBB 23?

Já na quinta-feira (26), o mais votado da dupla do quarto secreto é eliminado. O outro volta pro jogo.

Cronograma

Quinta-feira (19): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (20): Poder "Curinga"

Poder "Curinga" Sábado (21): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (22): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (24): Eliminação para o Quarto Secreto

Eliminação para o Quarto Secreto Quinta-feira (26): Eliminação final

