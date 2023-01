Quem ganhou a prova de imunidade do BBB 23? Veja como é a dinâmica

A primeira prova do Big Brother Brasil 23 começou no programa ao vivo desta segunda-feira (16), valendo imunidade e R$ 10 mil. A disputa entre as duplas escolhidas pelo público é de resistência e envolve agilidade.

Para permanecer na prova, as duplas devem acionar o botão dos seus respectivos totens o mais rápido possível, assim que uma imagem de série ou filme aparecer no telão.

A dupla a apertar o botão mais rápido ganha um momento sentado em uma área de descanso, enquanto os outros permanecem em pé em um cercado apertado, com rajadas de vento e água.

A prova terá rodadas simples (sem desclassificação) e eliminatórias. As duplas são eliminadas ao apertar o botão sem que a imagem apareça, em qualquer rodada, ou ao apertar o botão por último em rodadas eliminatórias.

MC Guimê e Tina foram os primeiros eliminados, antes de um minuto de prova, por apertarem o botão antes da hora.Cristian e Marvvila saíram da prova em seguida, pelo mesmo motivo.

As duas primeiras duplas eliminadas da prova desta segunda-feira estão fora da prova do líder, realizada na quinta-feira (19). Dessa forma, MC Guimê e Tina e Cristian e Marvvila não podem disputar a liderança.

Estreia

Os brothes entraram na casa mais vigiada do Brasil na tarde desta segunda. A chegada dos participantes não foi transmitida ao vivo, e os melhores momentos foram exibidos na edição.

Cada dupla entrou junta, com os jogadores presos um ao outro pelas mãos. Após todos entrarem, os brothers fizeram a tradicional dinâmica de apresentação e acomodação nos quartos.

Dinâmica da semana

A dinâmica da semana será toda realizada em duplas, com eliminação em duas fases e um quarto secreto. As duplas, formadas a partir da votação do público, jogarão juntas as provas do líder e do anjo. Na formação de paredão, as duplas votam em outras duplas.

O paredão terá duas etapas: a dupla mais votada será 'eliminada' na terça-feira (24), mas os dois irão para um quarto secreto. Haverá uma nova votação entre a dupla e o mais votado será eliminado.