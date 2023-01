Bruna Griphao e Gustavo têm primeira treta do BBB 23 em prova; assista

A atriz Bruna Griphao e o fazendeiro Gustavo, ambos participantes do BBB 23, protagonizaram a primeira "treta" da nova edição do reality na madrugada desta terça-feira (17), horas após a estreia oficial na TV Globo. O estranhamento entre os participantes ocorreu em meio à primeira prova do programa deste ano, que garantirá imunidade para uma dupla de confinados.

O embate acalorado começou por volta de 2h20 e veio com o anúncio de desclassificação da dupla formada por Gustavo e pela jogadora de vôlei Key Alves. Com a desclassificação, Bruna comemorou abertamente, considerando que Gustavo e Key estavam fortes na disputa e ganharam a maioria das rodadas até o momento citado.

"Chocante. Impactante. Emocionante. Eletrizante", comentou a atriz, em tom irônico. O que ela não esperava é que um problema técnico faria com que os dois participantes retornassem à disputa.

Retorno à prova

Gustavo e Key retornaram à prova após a produção do programa considerar que os dois não haviam infringido nenhuma das regras na disputa. Nesse momento, o fazendeiro não escondeu o descontentamento com a reação de Griphao e deixou claro para a moça que iria se dedicar pela imunidade.

"O caubói voltou! Chupa, Bruna! Porr*!", disse, aos gritos. Bruna não deixou barato. "Filho da put*", rebateu ela, instalando um clima de desconforto entre os brothers e sisters que ainda estavam no local de prova.

Em desabafo com Larissa, Bruna comentou o que havia sentido com a eliminação e voltou a lembrar que estava chateada com a atitude de Gustavo. Vale lembrar que Bruna comentou, durante apresentação de vídeo do BBB 23, o fato de ser bastante "intensa", quase uma espécie de justificativa para algumas ações já vistas no jogo.

"Ele é muito bom de prova. Estou com raiva. Vontade de esfolar a cara dele", disse ela, ainda remoendo a confusão. Entretanto, logo depois, afirmou que deve conversar com o colega de confinamento para aparar as arestas agora na primeira semana de jogo.

Bruna Griphao e Larissa, inclusive, formam uma das duplas restantes na prova da imunidade da estreia do BBB 23. Gabriel Santana e Sarah Aline; e Fred e Ricardo também seguiam no jogo até o início da manhã desta terça-feira.