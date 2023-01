BBB 23: Participantes são comparados a desenhos; veja semelhanças

A nova edição do Big Brother Brasil 23 começou nessa segunda-feira (16), com uma prova de resistência por imunidade e R$ 10 mil, e os participantes já estão entre os assuntos mais comentados das redes sociais. No Twitter, os usuários compararam a aparência dos brothers a personagens famosos de desenhos.

Para parte dos internautas, a atriz Bruna Griphao, integrante do grupo Camarote do BBB 23, é semelhante à Ginger, mocinha da comédia infantil "A Fuga das Galinhas".

Foto: reprodução

Outro integrante do grupo de famosos também foi comparado ao personagem principal de um filme voltado para crianças. Segundo os usuários, o cantor MC Guimê é parecido com o Oscar, de "O Espanta Tubarão".

Foto: reprodução

Para os internautas, o lutador Cara de Sapato lembra a zebra Marty, da saga "Madagascar".

Foto: reprodução

Foto: reprodução e divulgação

A combinação de top cropped com calça larga, escolhida pelo ator Gabriel Santana para entrar no programa, alimentou a semelhança dele com o Cascão, das histórias em quadrinhos da "Turma da Mônica".

Foto: reprodução

Os pipocas também foram alvo da brincadeira virtual. Enquanto o topete de Cristian rendeu uma comparação com o personagem Johnny Bravo, Gustavo foi chamado de versão real do Shrek humano.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Foto: reprodução

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.