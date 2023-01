Primeira semana do BBB 23 tem paredão e eliminação em duas etapas; entenda dinâmica

A primeira semana do Big Brother Brasil 23 começou, nesta segunda-feira (16), com os participantes entrando em duplas. Os casais, que já tinham sido escolhidos previamente pelo público, irão realizar todas as dinâmicas da semana juntos, incluindo as prova da imunidade, do líder e do anjo.

As duas primeiras duplas que deixaram a prova da imunidade estão fora da prova do líder, que deve ser realizada na quinta-feira (19). Como Tina e MC Guimê, e Cristian e Marvvila foram os primeiros a perder, não participarão da dinâmica pela primeira liderança do BBB 23.

Como será o paredão?

O paredão deve ocorrer no domingo (22) com uma dinâmica inédita. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o paredão vai ocorrer em duas etapas.

A 1ª etapa ocorre com a eliminação de uma dupla na terça-feira (24). No entanto, o casal não irá embora imediatamente, pois será encaminhado a um quarto secreto.

A 2ª etapa é realizada com a dupla "eliminada" no quarto secreto. Então, o programa abrirá uma nova votação. O público deve eliminar uma pessoa, enquanto a outra do casal volta para a casa do BBB 23.

Quais são as duplas da 1ª semana?

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Gabriel e Paula (Casa de Vidro)

Votação realizada pelo público

As duplas foram escolhidas em votação pelo público entre Pipocas e Camarotes. O anúncio foi dado no domingo (15), pelo Tadeu. Já estava definida a dupla de Gabriel e Paula, selecionados pelo público para entrar na casa após passarem pela casa de vidro.