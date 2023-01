Onde fica a casa do BBB? Saiba a localização da residência do reality show

O Big Brother Brasil (23) já recebe os 22 participantes partir de segunda-feira (16), onde devem permanecer por cerca de três meses. No entanto, pode surgir o questionamento: onde fica a casa mais vigiada do país?

Na verdade, a estrutura está localizada perto dos estúdios Globo, no bairro de Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Assim, os participantes não ficam confinados no Projac, mas próximos ao Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca. A área é um espaço de mata da capital carioca.

A estrutura está na mesma localização desde a primeira edição, em 2000, e todo ano é renovada com um tema específico.

Tema da Casa

A decoração deste ano da casa buscou explorar a temática do lazer, da curtição e da aventura. A casa inteira foi decorada com a premissa de 'viagens' e, dá para garantir, cada espacinho da nova casa vai ser capaz de fazer o público lembrar alguma viagem que fez na vida.

Legenda: Tadeu mostra a sala do BBB 23 Foto: Reprodução/TV Globo

A sala, por exemplo, tem fitinhas em alusão a Salvador, globos do mundo, lembrancinhas de cidades turísticas, um telefone típico das terras britânicas e até mesmo uma espécie de "ponte" com cadeados deve encantar os brothers e os espectadores.

Confira mais fotos da casa do BBB:

Legenda: Um dos quartos da edição Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Tadeu mostra a sala do BBB 23 Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Tadeu faz musculação na academia do BBB 23 Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Ana Clara no Big Fone do BBB 23 Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Ana Clara e Thadeu no confessionário do BBB 23 Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Área externa do BBB 23 tem piscina e área de convivência Foto: Reprodução/TV Globo

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.