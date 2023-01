Brothers entrarão na casa colados e disputarão provas em duplas na primeira semana; confira lista

A primeira semana do BBB 23 terá uma dinâmica nunca vista antes na história do programa. Os brothers entrarão na casa colados em duplas e terão que viver juntos provas, liderança e paredão.

As duplas foram escolhidas em votação pelo público entre Pipocas e Camarotes. Neste domingo (15), no Fantástico, o apresentador do reality, Tadeu Schimit, anunciou que haverá uma prova de imunidade logo no primeiro dia de casa.

Já estava definida a dupla de Gabriel e Paula, que foram selecionados pelo público para entrar na casa após passarem pela casa de vidro.

Confira as duplas escolhidas pelo público

Gabriel e Paula

Legenda: Gabriel e Paula formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.

Legenda: Amanda e Antônio 'Cara de Sapato' Jr. formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Bruno e Aline Wirley

Legenda: Bruno e Aline Wirley formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Cezar e Domitila Barros

Legenda: Cezar e Domitila Barros formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Cristian e Marvvila

Legenda: Cristian e Marvvila formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Gustavo e Key Alves

Legenda: Gustavo e Key Alves formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Larissa e Bruna Griphao

Legenda: Larissa e Bruna Griphao formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Marília e Fred Nicácio

Legenda: Marília e Fred Nicácio formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Ricardo e Fred

Legenda: Ricardo e Fred formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Sarah Aline e Gabriel Santana

Legenda: Sarah Aline e Gabriel Santana formam dupla no BBB 23 Foto: Globo

Tina e MC Guimê

Legenda: Tina e MC Guimê formam dupla no BBB 23 Foto: Globo