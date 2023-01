'Quase BBBs': saiba o que têm feito os participantes que não foram escolhidos na 'Casa de Vidro'

Ao longo desta semana, os telespectadores de todo o país tiveram suas rotinas abaladas com o início das dinâmicas da 23ª edição do Big Brother Brasil. Uma delas foi a "Casa de Vidro", que determinou a entrada de Gabriel e Paula na "casa mais vigiada do Brasil".

A decisão, apesar de ter sido tomada pelo público, não agradou à todos, e levantou reclamações daqueles que apoiavam Manoel e Giovanna, os outros concorrentes da dinâmica.

Apesar de não terem conseguido uma vaga na atração, ambos já acumulam milhares de seguidores nas redes sociais, e não são os únicos "quase BBBs" a conseguirem isso.

Abaixo, você descobre o que aqueles que passaram pela "Casa de Vidro", mas não entraram no reality, têm feito:

1. Daniel (BBB 9)

Participante da primeira "Casa de Vidro", o empresário Daniel não conseguiu entrar no reality, mas ainda gerou certa repercussão. Ele chegou a participar de ensaios sensuais na época, e, atualmente, vive no anonimato.

2. Maíra (BBB 9)

Assim como o companheiro de dinâmica, a fonoaudióloga Maíra fez ensaios sensuais, mas não seguiu no mundo das celebridades, voltando à carreira na área da saúde.

3. André Coelho (BBB 13)

Coelho pode não ter entrado na atração comandada por Boninho, mas foi presença confirmada em outros três realitys brasileiros: "De Férias com o Ex", "Are You The One? Brasil" e "Power Couple". Atualmente, ele é empresário e influenciador, possuindo cerca de 1.5 milhões de seguidores.

4. Kelly Baron (BBB 13)

Kelly Baron, quase participante do BBB 13, é a prova viva de que "quando uma porta se fecha, outra se abre": a brasileira não entrou no Big Brother Brasil, mas fez sucesso na versão portuguesa do programa, onde viveu um romance com o campeão da edição, com quem é casada há 10 anos. Hoje, ela vive no país europeu, e é empresária.

5. Renata Furtado (BBB 20)

A professora de educação física Renata Furtado disputou uma vaga na icônica 20ª edição do reality, mas não levou a melhor. Apesar disso, ela ainda conta com mais de 100 mil seguidores atualmente.

6. Daniel Caon (BBB 20)

O provável "quase ex-BBB" mais famoso é Daniel Caon. O compositor, que já havia escrito sucessos para grandes nome da música sertaneja, continua na ativa, chegando a lançar uma música em parceria com Pedro Sampaio e Wesley Safadão. Além disso, ele também namorou com a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, com quem permaneceu por, aproximadamente, oito meses.