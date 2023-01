BBB 23 abre votação para formar duplas; entenda como funciona

Todos os 22 participantes do BBB 23 foram anunciados nesta quinta-feira (12) e, antes mesmo do programa começar, o público deve votar. Os participantes serão divididos em duplas, a partir da escolha da audiência.

A primeira dupla já está formada: Gabriel e Paula, vencedores da Casa de Vidro pela votação do público. O restante dos participantes será dividido em pares, sempre formados por um 'Pipoca' e um 'Camarote'.

A votação foi aberta na noite desta quinta-feira, no site do gshow. Há uma votação para cada integrante da Pipoca, na qual o público deve escolher um participante do Camarote para formar a dupla.

Jogo em duplas

Legenda: Os 22 participantes do Big Brother Brasil 23 Foto: Reprodução/gshow

As onze duplas formadas devem jogar a primeira semana em conjunto, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ou seja, as provas, a liderança e o paredão serão em dupla.

O resultado dos pares formados será divulgado no domingo (15), no Fantástico. O reality estreia na segunda-feira (16).

