Gabriel Tavares já flertou com Key Alves antes do BBB 23

Um dos participantes do Pipoca do BBB 23, Gabriel Tavares, escolhido pelo público através da Casa de Vidro, já flertou com Key Alves, integrante do Camarote desta edição.

Em dezembro de 2021, ele publicou um vídeo no TikTok intitulado “Minha Lista de Natal 2022” com vários itens usados pela jogadora de vôlei em fotos dela: um adaptador, uma bola, um tênis, um boné e um telefone. Na legenda, ele a marcou e escreveu: “Feliz Natal, Key”.

Nos comentários, os seguidores de Gabriel já estão brincando com a situação. “Os dois agora no BBB”, comentou um. “O destino juntando os dois no BBB”, celebrou outro. “A lei da atração funcionou perfeitamente para ele. Socorro! Os dois estão no BBB 23”, escreveu outra seguidora.

Gabriel, 24 anos, é modelo, e apesar de ser Pipoca, já ficou com celebridades como Anitta e Luísa Sonza. Já Key, de 23 anos, além de jogadora, é influenciadora. Ela faz sucesso em plataforma de conteúdo adulto e é também a jogadora mais seguida do mundo nas redes sociais.