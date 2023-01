Fred Nicácio, do BBB 23, é médico e apresentador; saiba mais

O médico Fred Nicácio é um dos nomes confirmados no Camarote do Big Brother Brasil 2023. O brother tem 35 anos e nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, Fred compartilha conteúdos de bem-estar e afrofuturismo e compartilha seu estilo de vida. Em 2023, ele foi apresentador do reality 'Queer Eye Brasil', da Netflix.

Nicácio se define como “uma explosão de energia positiva” e diz ter orgulho da liberdade que conquistou. Ele é casado com o dentista Fabio Gelonese há três anos. Os dois têm um relacionamento aberto e moram juntos em Bauru, em São Paulo.

Infância conturbada

Filho de pai militar e mãe dona de casa, Fred cresceu em um lar religioso e morou dentro de um Centro Integrado de Educação Pública porque os pais desempenhavam a função de “pais sociais” para crianças carentes.

Fred aponta que viveu um período conturbado na infância, por ser uma criança sensível inserida em um ambiente machista e rigoroso. Ele revelou ao gshow que não fala com os pais há anos. O médico cortou relações com familiares, após sofrer preconceito, para viver livremente sua essência.

Alma de artista

Com 'alma de artista em um corpo de médico', Fred destaca que consegue ser amoroso, acolhedor e de riso fácil. Ao mesmo tempo, é estratégico, questionador e direto. “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, disse.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Fred pretende aproveitar a experiência e marcar o país com a sua história.

“Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil. Quero que as pessoas falem: médico, preto, de dread e gay. Ser médico e preto no Brasil já é um ato de resistência. Meu corpo já é um corpo político por estar ali”, disse em entrevista ao gshow.

Em relação à convivência com os outros participantes, o médico aponta que gosta muito de festa e música alta. Ele reconhece que é espaçoso e isso pode incomodar.