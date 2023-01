Confirmada no BBB 23, Aline Wirley participou do 'Rouge' e é atriz; saiba mais sobre ela

A cantora Aline Wirley foi confirmada, nesta quinta-feira (12), como uma das integrantes do camarote da 23ª edição do BBB, da Rede Globo. Entretanto, a experiência em um reality não será a primeira da artista: Aline participou, no início dos anos 2000, do programa "Popstar", no SBT, onde foi criada a banda Rouge, sucesso do pop brasileiro que emplacou sucessos como “Ragatanga”.

Aline Wirley no Rouge

Nascida e criada em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, Aline trabalhou como telefonista e empregada doméstica, antes de investir na carreira artística. Em 2002, a cantora venceu o "Popstar" e entrou para o Rouge. Com o grupo, Wirley subiu ao palco de diferentes cidades do País e emplacou vários “hits”, como “Brilha La Luna” e “Um Anjo Veio Me Falar”.

Quando a banda chegou ao fim, a artista aproveitou para se reconectar com outra paixão: o teatro, que ela havia estudado antes da fama. Explorando voz e atuação, Aline mergulhou de cabeça nos espetáculos musicais, chegando a participar de grandes peças brasileiras e montagens da Broadway. Além disso, atuou em produções para TV e cinema.

Mais recentemente, ela emocionou os fãs ao participar de uma reunião do Rouge, que lotou shows e mobilizou admiradores.

Aline Wirley e o marido Igor Rickli

Legenda: O casal subiu ao altar em 2015 Foto: Reprodução/redes sociais

Casada com o ator Igor Rickli desde 2015, Aline e o esposo movimentaram as redes sociais em novembro do ano passado, quando contaram, em publicação, que são bissexuais, e vivem um relacionamento aberto.

Na postagem, o casal refletiu sobre amor e sexo, e comentou sobre a união: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós”.

Os dois ainda defenderam que não se consideram posse um do outro, e, sim, parceiros, valorizando o que é chamado por eles como “real”.

FILHO DE ALINE WIRLEY

Aline e Igor têm um filho, o pequeno Antonio. Publicando uma foto do marido e do filho juntos, nesta quinta, a artista se derreteu pelo menino: “Meus meninos… Meus maiores tesouros. Todos os dias acordo e agradeço a oportunidade de viver a vida com vocês! Obrigada por tanto!”.