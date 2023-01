Decoração da casa do BBB 23 terá 'viagens' como tema; veja detalhes da sala

As primeiras imagens da casa do BBB 23 já puderam ser vistas na manhã desta quinta-feira (12), enquanto o apresentador Tadeu Schmidt e ex-BBB Ana Clara anunciaram os primeiros participantes confirmados na nova edição do reality show.

O tema do novo ano será 'Viagens' e os detalhes da decoração da casa devem fazer jus. Na sala de estar, por exemplo, um grande telefone em referência a Londres já aparece como item, além de uma espécie de pontes com cadeados, algo comum em diversos locais turísticos pelo mundo, e vários pequenos globos de lembrancinhas de cidades famosas.

Legenda: O tema das viagens ficou aparente em diversos detalhes da sala da casa do BBB 23 Foto: reprodução/Globoplay

A decoração, sempre um detalhe à parte no programa, ainda não foi mostrada completamente. O aguardado é que influenciadores e jornalistas realizem um tour pela casa do Big Brother Brasil ainda na sexta-feira (13), suprindo a curiosidade dos fãs do programa e esmiuçando os detalhes da "casa mais vigiada do Brasil".

Legenda: Cadeados em "ponte" também serão parte da decoração Foto: reprodução/Globoplay

Os quartos dos brothers, quarto do Líder, banheiros e cozinha do BBB 23 também devem ter itens semelhantes, assim como ocorrido nos anos anteriores do reality show.

Poderes e duplas

Entre as novidades anunciadas no Big Day, os apresentadores também citaram o Poder Coringa e as duplas que serão escolhidas pelo público.

A primeira novidade deve conceder um poder diferente a cada semana, que poderá ser comprado pelos participantes por meio das estalecas, moeda utilizada dentro da casa.

Já a segunda, que ainda não foi detalhada, dará ao público a oportunidade de formar uma dupla, essencialmente composta por um participante do grupo 'Camarote' e um do 'Pipoca'.

BBB 23 estreia na segunda-feira (16)

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Conforme divulgação da TV Globo, o reality tem estreia prevista para 16 de janeiro, próxima segunda-feira.