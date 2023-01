Veja quantos seguidores no Instagram os participantes do BBB 23 têm

O anúncio dos participantes do BBB 23 acontece nesta quinta-feira (12), dando a largada para o início da formação das torcidas. Tradicionalmente, o reality show projeta o nome dos brothers no público, que passa a seguir os preferidos nas redes sociais, como no Instagram.

Após a divulgação dos competidores, é comum que o número de fãs deles cresçam rapidamente nas plataformas virtuais. A título de comparação, o Diário do Nordeste registrou a quantidade inicial de seguidores de cada um deles.

Seguidores no Instagram dos participantes do BBB 23

CASA DE VIDRO

Nesta quinta-feira, também foi anunciado o resultado da votação da Casa de Vidro do BBB 23. O público teve que escolher um homem e uma mulher e optou por escolher Gabriel e Paula como participantes do programa.

A dinâmica começou na terça-feira (10) com a estrutura montada em shopping no Rio de Janeiro. Desde o início, a dupla escolhida ganhou diversos seguidores.

Paula

A biomédica de 28 anos entrou na Casa de Vidro com cerca de 61,6 mil seguidores. No decorrer da dinâmica, ela ganhou 340,4 mil fãs e nesta quinta-feira acumula 402 mil.

Gabriel

O modelo de 24 anos entrou com cerca de 129 mil, ao longo da atração, ganhou 187 mil fãs e nesta quinta acumula 316 mil.

