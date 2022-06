Quem é Key Alves? Conheça a história da jogadora de vôlei mais seguida do mundo

Fenômeno nas redes sociais, a libero do Osasco, Key Alves, se tornou a atleta profissional de vôlei mais seguida do mundo. Com mais de 2,2 milhões de seguidores, a atleta compartilha momentos da sua vida nas quadras e também fora dela.

Com 22 anos, a jogadora já foi campeã Sul-americana, campeã Paulista, campeã Brasileira e eleita melhor libero em 2018.

Em postagem, Key comemorou o sucesso no Instragram

"Obrigada, galera. Desde pequena falava para os meus pais que eu seria conhecida mundialmente e não foi nada fácil. Na verdade, a intenção disso tudo é que as pessoas do mundo inteiro conheçam quem sou eu e não o que falam de mim. Eu conquistei o mundo saindo de casa com 14 anos e com a simplicidade e humildade que meus pais me ensinaram a tal da essência e isso nunca vai mudar!Isso é só o começo. Obrigada, meu Deus", postou.

Veja suas fotos no Instagram: