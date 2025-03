Fortaleza lança novo uniforme para a temporada 2025; veja imagens

O Fortaleza lançou o novo uniforme principal para a temporada neste domingo (30). A nova "Tradição" será usada na Série A, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. A camisa traz listras mais finas, gola personalizada e mangas nas cores do clube. A estreia com o novo material será contra o Racing-ARG, na terça-feira.

O novo modelo já está disponível nas lojas oficiais do clube e online. O valor é de R$ 329,99. CEO do clube, Marcelo Paz falou sobre a terceira coleção de uniformes feitos pela Volt Sport, fornecedora do material esportivo do clube. Desde o início da parceria, em 2023, já foram vendidas mais de 150 mil camisas, com o faturamento acima dos R$40 milhões.

“É o lançamento que mexe com toda a nossa torcida, é sempre especial e como o próprio nome já diz remete à Tradição, é o nosso uniforme número um. De volta às listras mais finas, o novo Manto Tricolor já vira um clássico instantâneo, e sabemos muito bem do orgulho de vestir as cores vermelho, azul e branco. Vamos mostrar toda nossa vibração em campo com ele em grandes competições, no Brasil e pela América do Sul”, afirmou Paz.

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira (1º), quando enfrenta o Racing na primeira rodada da Libertadores. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Fortaleza lança novo uniforme para 2025. Foto: Divulgação/Volt Sports

