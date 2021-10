Fluminense x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, 23 de outubro, às 19h (horário de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Válida pela 28ª rodada. a partida será realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A diferença de pontos entre os dois clubes é de 10 pontos, com o rubronegro na briga pelo título do Brasileirão e o Flu buscando uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2022. Atualmente, o Flamengo está na segunda colocação na tabela de classificação, com 46 pontos, e o Fluminense tem 36, na 8ª posição.

No primeiro turno, no início de julho, o Fluminense venceu o clássico, com mando de campo flamenguista. Placar de 1 a 0 para o tricolor, com gol do volante André.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere.

Palpites

Escalação

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Marlon; Yago Felipe, André e John Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla. Técnico: Marcão.

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro; Michael e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense x Flamengo

Estádio: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 19h (de Brasília), sábado, 23 de outubro

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Neuza Ines (SP) e Alex Ang (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)