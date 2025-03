Quem será o novo técnico da Seleção Brasileira? Veja cotados em caso de demissão de Dorival

A derrota da Seleção Brasileira por 4 a 1 para a Argentina fez o técnico Dorival Júnior ficar muito pressionado no seu cargo, conforme apuração publicada pelo ge nesta quarta-feira (26). Diante da possibilidade de demissão, nomes de treinadores têm sido especulados.

O principal deles é o de Carlo Ancelotti, italiano que atualmente está à frente do Real Madrid, da Espanha. Ele já havia sido especulado na Seleção Brasileira antes de Dorival Júnior ser anunciado como comandante da Amarelinha.

Legenda: Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Outro nome especulado é o de Filipe Luís, atual treinador do Flamengo. O ex-jogador iniciou sua carreira de treinador de futebol profissional na temporada 2024 e tem tido um bom desempenho no Rubro-Negro carioca, tendo sido recentemente campeão estadual.

De acordo com informações do ge, ainda há uma indefinição sobre quando seria o momento ideal para a saída de Dorival. Existe a possibilidade da troca no comando técnico da Seleção acontecer apenas após o Super Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.