Torcedores do Ceará comemoram bicampeonato estadual em carreata; veja imagens

Torcedores do Ceará lotaram as ruas da capital cearense neste domingo (30), para celebrar o título de bicampeão cearense do Alvinegro, quando venceu o Fortaleza, maior rival da equipe. Veja imagens.

O trajeto começou na Arena Castelão e foi até a sede do clube, em Porangabuçu. Por lá, a festa continuou. Os jogadores não participaram do momento, já que treinaram para a estreia do Brasileiro.

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (31), quando enfrenta o Bragantino na estreia da Série A de 2025. O duelo será às 20h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Legenda: Ceará comemora título de bicampeão estadual nas ruas da capital cearense. Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

