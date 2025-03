Deyverson estreia pelo Fortaleza contra o Fluminense no Brasileirão; veja fotos

O atacante Deyverson fez sua estreia com a camisa do Fortaleza contra o Fluminense, neste sábado (29), em partida válida pela primeira rodada da Série A do Brasileirão 2025. O novo jogador do Leão foi muito festejado pelos torcedores tricolores.

Deyverson entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Juan Martín Lucero, que foi o autor de um dos gols do Fortaleza na partida. O Leão venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Lucero e Tinga.

Veja fotos da estreia de Deyverson

Legenda: Deyverson em Fortaleza x Fluminense Foto: Davi Rocha/SVM

Desde a chegada à Arena Castelão, Deyverson foi muito festejado pelos torcedores do Fortaleza, que gritaram pelo jogador e pediram fotos. No momento em que foi chamado por Vojvoda para entrar em campo, as arquibancadas fizeram festa.

Aos 33 anos, Deyverson assinou em definitivo com o Fortaleza até o fim da temporada 2027. Ele chega para ser o reserva imediato de Juan Martín Lucero, já que Renato Kayzer está negociando sua saída para o Vitória.