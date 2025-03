Argentina x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (25), contra a Argentina, às 21h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Na tabela, o Brasil é o 3º colocado com 21 pontos, e vem de vitória contra a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha em Brasília.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 28 pontos e vem de vitória no clássico com o Uruguai fora de casa por 1 a 0.

A albiceleste, a atual campeã do Mundo e bicampeã da Copa América, estará matematicamente na Copa do Mundo de 2026 se empatar com o Brasil.



COMO CHEGA O BRASIL

A pressão em cima do técnico Dorival Júnior diminuiu após vitória diante da Colômbia, mas a atuação não foi das melhores. Assim, o técnico precisa de uma boa exibição e resultado contra a Argentina para não ver seu cargo ficar à perigo.

"Nosso objetivo principal é buscar nossa classificação, era o que todos pediram. Quando chegamos, a situação era bem complicada. Não culpo ninguém. Vínhamos, a cada Data Fifa, angariarmos uma posição. Damos um passo importante, mas não satisfeitos. É um trabalho que tem a 15ª partida. Vejo as equipes do futebol brasileiro que estão todos os dias com treinamento ainda buscando se encontrar", concluiu.

Legenda: Dorival Junior comentou a vitória brasileira e o desempenho da equipe contra a Colômbia Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O meia Raphinha, do Barcelona, é um dos melhores jogadores da atual Seleção Brasileira. E nesta semana, ele deu declaração polêmica para o ex-jogador Romário, que dará "porrada neles".

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar contra a seleção campeã do Mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Respeitando em todas as decisões, sendo respeitados, com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo", declarou o treinador.

Seleção terá seis alterações contra Argentina, incluindo a mudança de camisa 9. Com os cortes de Alisson e Gerson, por lesão, e Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, suspensos, a seleção brasileira já teria quatro mudanças obrigatórias. Dorival planeja mais duas alterações para o jogo de terça-feira

Wesley entrará no lugar de Vanderson, na lateral-direita. O flamenguista já substituiu o companheiro na partida contra a Colômbia e fez boa partida. Para Dorival, ainda que o atleta do Monaco tenha ido bem, na sua avaliação, a mudança é para tentar melhorar a saída, explorando um ponto mais fraco do adversário.

A segunda alteração por escolha de Dorival é no ataque. João Pedro dará lugar a Matheus Cunha, que vem jogando como meia no Wolverhampton e chegou a ser convocado para a função.

Como chega a Argentina

Na Argentina, não terá Messi, que foi cortado para esta rodada dupla das Eliminatórias. O craque foi poupado por desgaste muscular.

Além de Messi, Scaloni não contará com os atacantes Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ambos lesionados, mas terá de volta o volante Rodrigo de Paul, fora contra o Uruguai por um desconforto, que deve entrar na vaga de Leandro Paredes ou Giuliano Simeone.

Legenda: A Argentina vem de vitória nas Eliminatórias e pode garantir vaga na Copa do Mundo contra o Brasil Foto: Divulgação / @Argentina

O técnico argentino não confirmou o time titular para o clássico, mas anunciou o retorno de Rodrigo de Paul ao meio-campo, provavelmente no lugar de Giuliano Simeone ou Leandro Paredes.

"Esperamos um jogo similar ao do Uruguai, mas esperamos que seja mais parecido com o primeiro tempo do que com o segundo tempo. Dentro de um jogo você pode dominar ou ser dominado. O Brasil tem potencial para dominar porque é uma das maiores seleções do mundo, mas estaremos preparados", disse Scaloni em entrevista coletiva.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina:

Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, De Paul, Paredes, Mac Allister e Enzo Fernández, Thiago Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil:

Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini Junior, Rodrygo e Matheus Cunha. Técnico: Dorival Junior